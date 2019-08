Quando Denis Dosio si spogliò a “Pomeriggio Cinque”

Ha solo 18 anni eppure su Instagram è una vera e propria star. Si tratta di Denis Dosio che conta più di 520mila follower per lo più ragazze giovanissime chiamate dallo stesso ragazzo emiliano “viziatine". Il ciuffo biondo, addominali scolpiti e il sorriso smagliante sono i punti di forza di Denis che non manca occasione per togliersi la maglietta e mostrare il proprio fisico.



E’ successo anche a “Pomeriggio Cinque” quando pochi minuti dopo l’inizio della diretta, il ragazzo era già a torso nudo davanti a una stupefatta Barbara d’Urso. Il suo sogno nel cassetto, però, è sempre stato quello di fare l’attore e così si auto pubblicizza condividendo delle storie dove recita scena di film famosi davanti allo specchio.



La popolarità ha esposto Denis anche ad attacchi e aggressioni fisiche: lo scorso dieci giugno un gruppo di ragazzi tentò di chiuderlo in bagno filmando la scena mentre a luglio durante una vacanza a Mykonos uno sconosciuto ha spaccato un bicchiere in testa all’influencer. Dei terribili episodi di bullismo che Dosio non ha mancato di denunciare sui social, oltre che alle autorità, sottolineando che lui non smetterà di sorridere e di andare avanti per la strada.