Denis Dosio aggredito: "Mi hanno spaccato un bicchiere in faccia"

Durante una serata in un locale di Mykonos, Denis Dosio è rimasto vittima di un'aggressione, tanto violenta quanto immotivata. E' l'influencer a raccontare la dinamica dei fatti su Instagram, in un lungo post che accompagna la foto del suo volto ferito: "Un ragazzo mi gira e mi domanda 'Ma sei Denis Dosio?' Io rispondo di sì e in un attimo mi ritrovo la testa insanguinata con sangue dappertutto". Per la star dei social tanto spavento e sei punti di sutura.

"Ieri sera in un locale a Mykonos (frequentato maggiormente da italiani) una ragazza mi ha chiesto gentilmente una foto, mi sono accostato a lei e subito dopo averla fatta un ragazzo mi gira e mi domanda 'Ma sei Denis Dosio?' Io rispondo di si e in un attimo mi ritrovo la testa insanguinata con sangue dappertutto, mi aveva spaccato il suo bicchiere di vetro in testa." ha raccontato il giovane. "Ho quasi perso i sensi nella strada per andare alla clinica medica più vicina, arrivati mi hanno messo più o meno 6 punti, mi sembrava doveroso dirvelo, quanto mi sembra doveroso dirvi che Den non smetterà mai di ridere a più non posso, a essere se stesso e non cambiare mai." E conclude: "Detto questo volevo soltanto rassicurarvi che sto bene e sono pronto a spaccare il mondo insieme, non ci abbatteranno mai, vi voglio bene."



Non è la prima volta che il ragazzo è vittima di atti di violenza: lo scorso dieci giugno era già stato preso di mira da un gruppo di bulli che avevano tentato di rinchiuderlo in un bagno pubblico. Questi episodi non l'hanno fermato: Denis continua a postare storie divertenti su Instagram, sempre con il sorriso sulle labbra.