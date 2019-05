“Pomeriggio Cinque”, Denis Dosio a torso nudo: "Lo faccio per le mie fan viziatine"

Fisico statuario, personalità esuberante, occhi chiari e una chioma castana inconfondibile. E' Denis Dosio 18enne di Forlì, ma di origini brasiliane. Il ragazzo è diventato in poco tempo una star di Instagram, grazie ai video in cui si mostra poco vestito. Per lui stanno impazzendo migliaia di ragazzine e, sul social del momento, ha raggiunto quota 207mila follower.



Ospite di “Pomeriggio Cinque”, Denis si è sbarazzato molto presto della camicia. Una sua abitudine anche nelle stories che pubblica quotidianamente. Inoltre il 18enne ha mostrato di non temere assolutamente le telecamere. “Lo faccio per le mie piccole fan, le mie viziatine”, ha detto in studio. L’esuberanza di Denis non è sfuggita a Lory del Santo che vorrebbe già scritturarlo per la prossima stagione di "The Lady".