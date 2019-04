Quando Cesare Cadeo partecipò ai Telegatti del 1990 per la premiazione di "Calciomania"

Giornalista e conduttore televisivo, per anni protagonista del piccolo schermo al fianco - tra gli altri - di Mike Bongiorno e Sandra Mondaini, Cesare Cadeo si è spento a 72 anni. Il suo esordio risale agli anni '80 come inviato di Canale 5, poi con il ct dell’Italia campione del mondo, Enzo Bearzot, nel programma “Goal”.



Sempre in tema di programmi sportivi, all'inizio degli anni '90 passò su Italia 1 con "Calciomania", al fianco di Paola Perego e Maurizio Mosca. Proprio assieme a loro sale nel 1990 sul palco dei Telegatti per la premiazione del programma nella categoria "migliore trasmissione sportiva".



"Il grosso successo di Calciomania è dovuto a un pizzico di ironia, alla ricerca dell'uomo nello sport, soprattutto in un momento di grande tensione crediamo sia l'unico modo per aiutare tutti noi e tutti coloro che giocano al calcio per ritrovare il vero significato del gioco."