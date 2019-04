Quando Cesare Cadeo giocò con Marco Columbro e Lorella Cuccarini a "Buona Domenica"

Volto gentile della televisione, conduttore al fianco di nomi importanti quali Mike Bongiorno e Sandra Mondaini, vincitore di un Telegatto nel 1984 per il programma "Super Record": è Cesare Cadeo, scomparso a 72 anni dopo una lunga lotta con la malattia. Tra i primi a ricordarlo il collega Gene Gnocchi, che ha parlato di “un gran signore e un vero amico”.



In questa clip di quasi trent'anni fa lo vediamo prendere parte a una gara assieme a Marco Columbro e Lorella Cuccarini, durante l'edizione 1991-92 di "Buona Domenica": pinne ai piedi, deve correre una staffetta ricevendo il testimone proprio da Lorella Cuccarini, che parte per prima assieme all'altra "concorrente". Una divertente gara con tanto di scivolone finale, che però non ha impedito a Cadeo e alla sua partner di aggiudicarsi la vittoria.