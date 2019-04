Addio Cesare Cadeo, il ricordo di Marco Balestri: “Un amico sincero”

Se n’è andato a 72 anni, dopo una lunga malattia. Ma il suo ricordo vivrà per sempre: Cesare Cadeo è stato per moltissimi anni il volto gentile della televisione italiana, dagli esordi nei primi anni Ottanta, fino alla conduzione di goal in compagnia di Enzo Bearzot passando anche per Calciomania.



A “Mattino Cinque”, Marco Balestri parla così del collega e amico scomparso: “Mi viene quasi il groppo in gola a parlarne. Ho lavorato anni con lui, oltre ad essere un grande professionista è stato un amico sincero”. Con Cadeo ha lavorato a “Scherzi a Parte”: “Mi manca la sua telefonata quando mi chiedeva Marcone come va? Un uomo gentile, come ce ne dovrebbero essere anche ai nostri tempi”.