"Mattino Cinque", Bruno Pizzul ricorda Maradona: "In campo annullava le leggi della fisica"

"Per il modo in cui Diego riusciva a giocare a calcio, credo possa essere considerato assolutamente unico, in campo annullava le leggi della fisica perché il pallone tra i suoi piedi assumeva traiettorie bizzose". Con queste parole, in collegamento a "Mattino Cinque", Bruno Pizzul aveva ricordato Diego Armando Maradona, scomparso all’età di 60 anni per un arresto cardiorespiratorio nella sua casa nel quartiere San Andrés, in zona Tigre, a Buenos Aires.

"Oltretutto lui non era nemmeno supportato da un fisico particolarmente robusto, eppure riusciva a fare delle cose straordinarie", aveva spiegato il celebre telecronista, secondo cui era impossibile raccontare con le parole le gesta sportive del Pibe: "Bisognava solo vedere e apprezzare".