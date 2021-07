"Tra me e Stefania finì perché lei aveva un altro". Lo scorso 18 gennaio Andrea Roncato ha parlato a "Live - Non è la d'Urso" del suo matrimonio con Stefania Orlando, concorrente del "Grande Fratello Vip". La coppia è stata insieme per due anni. In una intervista a "Chi", la conduttrice ha parlato del suo problematico rapporto con Roncato: "Dopo esserci lasciati abbiamo avuto un bel rapporto - ha raccontato - poi però non ci siamo più parlati, forse perché la sua attuale compagna non ama le famiglie allargate".

"A mia moglie non interessa di Stefania - è stata la replica di Roncato da Barbara d'Urso - semmai dovesse preoccuparsi di qualcuno, non è certo di Stefania. Quando eravamo sposati, mi sono assunto sempre tutte le colpe, e mi è andata bene così. Forse ho sbagliato io con lei", ha concluso l'attore.