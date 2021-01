Discussioni e battute poco piacevoli: al "GF Vip" Stefania Orlando sotto accusa

La trentaduesima puntata del "Grande Fratello Vip" si è aperta con il confronto tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, protagonisti di una dura discussione che ha messo in crisi l'amicizia costruita nel corso dei mesi nella Casa. La showgirl non sembra aver digerito il riavvicinamento tra l'influencer e Dayane Mello, sentendosi improvvisamente sola.



Tommaso prova a difendersi, spiegando di non avere nessuna "un rapporto di esclusiva" con Stefania e sostenendo che anche Rosalinda sia amica di entrambi. Ma non è tutto, perché a finire sotto accusa sono anche alcune dichiarazioni della stessa Orlando: secondo Zorzi e Cecilia Capriotti, la donna avrebbe proposto - seppur sotto forma di battuta - di mettere in scena un litigio per aumentare la visibilità.