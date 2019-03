Quando Alessia Marcuzzi presentò la prima puntata di "Colpo di fulmine"

Programma di natura "itinerante" andato in onda dal 1995 al 1999, "Colpo di fulmine" vedeva i conduttori scegliere un ragazzo e una ragazza qualsiasi per le strade di una città italiana che cambiava di volta in volta e verificare se avessero o meno la disponibilità – soprattutto affettiva – di partecipare al gioco. Nel caso, sarebbero stati invitati a un “appuntamento al buio” con un possibile partner di loro scelta. Dopo una breve frequentazione, il soggetto scelto dal “cacciatore” o “cacciatrice”, ovvero la persona scelta dal conduttore, doveva ammettere se fosse scattato o meno il colpo di fulmine.



In caso di risposta positiva, i due concorrenti sarebbero partiti per una vacanza messa in palio dalla produzione, altrimenti al "cacciatore” veniva regalata una spilla con il logo del programma (un cuore solcato da un fulmine) come premio di consolazione. Nonostante il programma avesse avuto un boom di ascolti all’inizio, la sua popolarità è calata nel tempo fino alla sua chiusura, ma noi vogliamo ricordarlo il giorno del suo esordio quando una giovane Alessia Marcuzzi ci ha portato nelle strade di Parma alla ricerca della prima possibile coppia.