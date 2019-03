Doppio slalom, la sigla della prima edizione del quiz per ragazzi di Canale 5

Doppio slalom, quiz per ragazzi dai 14 ai 18 anni, è un programma televisivo andato in onda su Canale 5 dal 1985 al 1990. Indimenticabile è la sigla utilizzata per la prima edizione della trasmissione fino al 1987. Chi seguiva il programma non avrà dimenticato l'animazione del jingle che mostrava una palla che rotolava sbattendo sui diversi esagoni contenenti le lettere dell'alfabeto. Successivamente la sigla mostrava la stessa palla che, effettuando una sorta di scalata, rotolava sulla scritta gialla "Slalom", fermandosi come un puntino sulla lettera "I" e formando il logo della trasmissione.



Il programma è stato presentato per cinque anni da Corrado Tedeschi che ha poi lasciato la conduzione a Paolo Bonolis.



La sfida era tra squadra blu, composta da un solo giocatore, e squadra gialla, formata da una coppia. Il tabellone, composto da caselle, conteneva le 26 lettere dell'alfabeto. Ognuna di queste custodiva una domanda. Lo scopo, per ogni squadra, era quello di rispondere correttamente ai quesiti per colorare le caselle in modo da disegnare la scritta slalom e aggiuducarsi la vittoria della partita.