Quando Fabrizio Frizzi si esibì ai "Telegatti" del 1990 insieme a Totò Cascio

E' passato un anno dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Sorridente, pacato, garbato e mai sopra le righe, Frizzi è stato un presentatore che si è cimentato in tutto. Dai quiz, al varietà fino all'intrattenimento. Nel 1990 ai "Telegatti", trasmissione che premiava il programma televisivo dell'anno, Frizzi si è esibito insieme a Totò Cascio, l'attore bambino protagonista della pellicola di Giuseppe Tornatore, "Nuovo Cinema Paradiso". Insieme, sulla scalinata dello studio, i due hanno cantato un brano contro la violenza negli stadi.



Il conduttore Rai si è ammalato nel 2017. Ricoverato un anno fa per emorragia cerebrale all'Ospedale Sant'Andrea di Roma, Frizzi non ha superato il malore ed è morto nelle prime ore del 26 marzo 2018.