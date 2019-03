Un anno senza Fabrizio Frizzi, da Antonella Clerici ad Alba Parietti: il ricordo dei vip

Se la Clerici sceglie su Instagram una foto in cui lei e Frizzi sono giovani e sorridenti, Alba Parietti scrive: "Eri il collega con cui ti sentivi a casa, eri una persona prima di essere un personaggio". Tra gli altri, Caterina Balivo su Twitter ricorda il conduttore: "L'eco della tua risata continuerà a scaldarci il cuore, per sempre", mentre Lorella Cuccarini posta un momento della trasmissione Rai in onda oggi per omaggiarlo. In segno di profonda amicizia, Max Giusti pubblica uno scatto divertente, di una gara a braccio di ferro, e Flavio Insinna non riesce a trattenere il trasporto emotivo per l'amico scomparso: "Volerti bene quanto me ne hai voluto tu non è stato possibile, amare come hai saputo amare tu è impossibile".