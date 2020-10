Proposta di matrimonio a "Chi vuol essere milionario?": la concorrente perde ma il compagno la stupisce 

Il loro matrimonio era stato spostato a causa del coronavirus, ma il compagno di Zafira, la concorrente di "Chi vuol essere milionario?" ha deciso di rinnovare la sua proposta proprio dietro le quinte del quiz a premi di Canale 5. "Dal primo momento in cui ti ho vista ho sempre desiderato stare con te, mi vuoi sposare?". Con queste parole il compagno della concorrente si è inginocchiato di fronte a lei e le ha chiesto una seconda volta di sposarlo porgendole un bellissimo anello.

Zafira, originaria delle mauritius, ha partecipato al programma condotto da Gerry Scotti proprio per iniziare a mattere da parte i soldi per il matrimonio. Purtroppo la sua corsa verso la vittoria si è arrestata alla domanda da 70mila euro ed è andata via portandosi a casa solo 10mila euro.