Proposta di matrimonio a "MasterChef" Italia: Antonio vince e chiede al compagno di sposarlo

Antonio si è portato a casa 100mila euro e la possibilità di pubblicare un libro di ricette, ma la vittoria più grande è stato il sì del suo Daniel. "Grazie a tutti per essermi stati vicini, per l'amicizia. Questo è un giorno molto particolare per me. Voglio trasmettere la gloria che ho ricevuto a una persona che nella vita ha creduto in me e mi ha reso la persona che sono", Tra gli applausi di amici e parenti i due futuri sposi si sono abbracciati emozionati.

