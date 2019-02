Come mostrato durante la puntata in onda sabato 2 febbraio, Andrea si era rivolto a Maria De Filippi per organizzare l'incontro tra la moglie e l'idolo della sua adolescenza Claudio Amendola. Durante la trasmissione erano emerse le difficoltà del ragazzo, disoccupato e con due figli da mantenere, e lo stesso attore romano gli aveva presentato l'imprenditore Carmelo Stivala, gestore di MondialPol. Quest'ultimo gli aveva quindi promesso un'assunzione nella sua azienda e oggi finalmente è arrivata la notizia tanto attesa. Dalle parole si è subito passati ai fatti e da oggi Andrea si occuperà della sicurezza di un museo.



Un annuncio che ha subito fatto il giro della rete, raccogliendo numerosi messaggi di congratulazioni per un gesto che ha commosso tutti.