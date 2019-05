“Questa è la nostra cabina rossa ormai famosissima. Noi vi aspettiamo sui social e io, personalmente, vi ringrazio per gli asciolti di Domenica Live”. Un saluto ai telespettatori come capita tutti i giorni alla fine di “Pomeriggio Cinque”. Ma proprio mentre dà appuntamento a domani, ecco la sorpresa per Barbara d’Urso. Dalla regia arriva un operatore con un mazzo di rose bianche a gridarle: “Auguri, auguri”. Una sorpresa che la conduttrice di “Grande Fratello 16”, “Domenica Live” e “Live non è la D’Urso” proprio non si aspettava e infatti si spaventa: “Ah, che paura”. Questa la reazione tra il divertito e lo stupito della d'Urso che compie…"22 anni" come ha detto durante la puntata.