Maratona di New York, nonno Mario corre per 10 ore e arriva ultimo: "L'importante è partecipare"

Nonno Mario è arrivato ultimo su 54mila partecipanti, ma non si tratta della sua prima partecipazione alla maratona di New York. "Ho fatto 37 maratone consecutive a New York. Quest'anno sono arrivato ultimo, ma ho come record di essere arrivato 900esimo su 30mila con un tempo di 2 ore, 59 minuti e 59 secondi", spiega il 74enne in diretta a "Pomeriggio Cinque". E aggiunge: "In tutta la mia vita ho fatto 78 maratone".