“Pomeriggio Cinque”, l’appello di Fabrizia De André: "Francesca chiamami”

Le sorelle De André non si parlano da mesi, da quando Francesca è uscita dalla casa del "Grande Fratello". Ma Fabrizia non ha perso le speranze di riallacciare i rapporti con lei. "Ho provato a chiamarla e a mandarle messaggi, ma non ne vuole sapere", racconta la primogenita di Cristiano De André, tornata a "Pomeriggio Cinque" per lanciare un nuovo appello alla sorella.

"Mi ha contattata a dicembre chiedendole di mandarle vestiti suoi che le servivano. Poi è sparita di nuovo. Crede che ci sia stato un complotto contro di lei, ma non è così". Per convincere la sorella a parlare con lei, Fabrizia chiede aiuto alla conduttrice, Barbara D'Urso: "Sono disposta a tutto, anche a fare la macchina della verità, Francesca chiamami".