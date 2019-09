Francesca De Andrè a "Domenica Live" : “Io e Giorgio di nuovo insieme”

Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini sono tornati insieme. Il tradimento di lui è stato perdonato dalla nipote del cantautore. “Ho ritrovato la mia serenità”, dichiara a una dubbiosa Barbara d’Urso, nello studio di “Domenica Live”, dove è stata ospitata insieme al fidanzato.



L’iniziale rottura e l’intermezzo amoroso con Gennaro Lillio, anche lui concorrente della casa più spiata d’Italia, sarebbe stato il risultato di un piano riuscito, ma non del tutto, della sorella Fabrizia de André: “Ho sofferto come una bestia - ammette l'ex concorrente del "Grande Fratello 16" - ma io vivo per la giustizia e Fabrizia doveva sapere che sarei andata fino in fondo”.



Capitolo a parte quello con il padre, con cui i rapporti sono tutt’altro che distesi. Con post pubblicato sui social, Cristiano de Andrè sembrava essere intenzionato a un riavvicinamento: “Da lui non una chiamata né un messaggio – puntualizza però Francesca - solo pantomime mediatiche”.