Pio e Amedeo: “Siamo favorevoli alle adozioni gay, non siamo omofobi”

Nel corso dell'ultima puntata del

"Maurizio Costanzo Show"

Pio e Amedeo

LGBTQ

adozioni gay in Croazia

il duo comico formato da, dopo le polemiche di un anno fa su un loro monologo ritenuto omofobo, sono tornati a parlare di un tema molto caro alla comunità, come quello delle adozioni gay. Durante la rubrica settimanale di Giuseppe Cruciani "Buoni e Cattivi", il conduttore ha parlato dell'approvazione delle. Subito dopo, Cruciani si è rivolto direttamente alla coppia di comici, ai quali ha lanciato una frecciatina: "Tra i buoni metto una cosa che riguarda Pio e Amedeo che sono molto amati dalla comunità omosessuale. Comunque qui inserisco la Croazia, perché hanno appena detto sì alle adozioni gay".

Il duo ha applaudito alla notizia e ha commentato così: "Questa è una cosa giusta,

noi siamo assolutamente d'accordo

. Perché non dovremmo esserlo scusa? - hanno detto - Ci sono così tanti bambini che vogliono essere adottati. Le nostre parole furono strumentalizzate e ci hanno etichettato come contrari. Come se servisse a qualcuno mettere tutti contro tutti. Noi ripetiamo che il linguaggio non è importante quanto l’intenzione e la cattiveria che c'è dietro certe parole".