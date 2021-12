Pio e Amedeo raccontano la loro amicizia: “Litighiamo sempre, volano anche parole grosse”

Vent'anni di carriera e vent'anni di grande amicizia. Pio e Amedeo, ospiti di "Verissimo" raccontano i loro esordi e il rapporto che li lega. "Sono vent'anni che lo sopporto, non è un ragazzo facile. Lui è quello dell'ultimo minuto, è sempre in ritardo, ma in vent'anni io ho accumulato ritardo e se ci dobbiamo vedere domani gli dico che l'appuntamento era ieri. Questa cosa qui mi fa impazzire" così Pio inizia la chiacchierata con Silvia Toffanin.

Leggi Anche "Uà", Pio e Amedeo convincono Claudio Baglioni a partecipare a un talent show improvvisato

Leggi Anche "Uà", Pio e Amedeo convincono Claudio Baglioni a partecipare a un talent show improvvisato

Amedeo prova a giustificarsi: "Non mi piace aspettare, quindi, arrivo sempre in ritardo per non dover attendere. Sono irrequieto. Il difetto di Pio? Ingigantire i problemi, ma poi lo scuoti e tutto va bene".

Pio poi rivela: "Abbiamo litigi continui, anche feroci. Ma guai se non fosse così, in un rapporto sincero come il nostro...sono 20 anni di carriera, io ne ho 38, sono stato più con lui che con la mia famiglia". Amedeo conferma: "É vero non siamo mai allineati, tutto quello che facciamo è frutto del compromesso. Volano anche parole grosse".