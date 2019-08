Pio e Amedeo scatenati ad "Amici", scappa persino un bacio con Ricky Martin

Durante la prima puntata serale della 18esima edizione di "Amici", il duo comico foggiano Pio e Amedeo hanno stemperato la tensione dei concorrenti come sanno fare: regalando grandi risate sia al pubblico sia ai telespettatori senza guardare in faccia nessuno. Tutti sono stati vittime della loro pungente ironia, da Matteo Salvini a Luigi Di Maio fino a Greta Thunberg, dai direttori artistici Ricky Martin e Vittorio Grigolo, concludendo con Stash e Rudy Zerbi. Con il cantante portoricano è anche scattata la "scintilla", esplosa in un bacio fra lui e Amedeo.