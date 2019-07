Buon compleanno Laura Chiatti, rivediamola giovanissima a "Karaoke"

È sul palco di "Karaoke" che Laura Chiatti, 37 anni oggi 15 luglio, ha tentato la strada della musica: dodicenne e grintosissima, la futura attrice e modella si è esibita sul palco di Masciano cantado "Sognare, sognare" e stupendo Beppe Fiorello, che in quell'occasione ha sostituito il fratello nel ruolo di presentatore. La carriera di Laura ha poi preso una svolta nel 1996, quando ha vinto il concorso di bellezza Miss Teenager.



Pur continuando a coltivare il suo talento canoro, tanto da incidere due dischi in lingua inglese, nel 2000 debutta come attrice nella soap opera di Rai 3, "Un posto al sole", a cui fanno seguito: "Compagni di scuola" con Massimo Lopez, "Carabinieri", "Diritto di difesa", "Incantesimo 7" e altri ancora.



Passa al cinema nel 2004, diretta e affiancata da registi e attori quali Giuseppe Tornatore, Pupi Avati, Carlo Verdone, Sofia Coppola fino al 2013, quando debutta anche come conduttrice televisiva al fianco di Max Giusti, Donatella Finocchiaro e Cristiano Malgioglio, nel varietà di Rai 1 "Riusciranno i nostri eroi". Il 14 febbraio seguente partecipa come ospite alla terza serata del Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio, dove duetta e premia Al Bano.



Dopo alcune storie d'amore durate pochi anni, a gennaio 2014 ha ufficializzato il fidanzamento con l'attore Marco Bocci: la coppia si è sposata il 5 luglio 2014 a Perugia e ha avuto due figli, Enea e Pablo.