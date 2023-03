Pio e Amedeo, tanti ospiti per la seconda puntata di "Felicissima sera - All inclusive"

Pio e Amedeo, in ciascuna delle tre puntate di "Felicissima sera" mescolano artisti di primo piano, musica live, momenti di irriverente comicità, grandi coreografie e performance. E ovviamente c'è il loro sguardo disincantato sul mondo: pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza.

Il successo della prima puntata di "Felicissima sera - All inclusive"

La seconda edizione del programma di Pio e Amedeo ha debuttato settimana scorsa con ottimi ascolti. La prima puntata si è aggiudicata la serata con 2.793.000 spettatori totali e il 19.49% di share individui e (24.51% sul pubblico attivo). Il programma ha segnato picchi di oltre 4.048.000 telespettatori e del 23% di share. Sul pubblico 15/34 anni ha poi raggiunto il 33.78% di share. "'Felicissima Sera - All inclusive' è il grande varietà, rivisto e attualizzato dalla disincantata leggerezza di una delle coppie più irriverenti della tv - ha commentato il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri -. Per l'ammiraglia Mediaset è la conferma di una formula vincente, per la quale ringrazio i bravissimi Pio D'Antini e Amedeo Grieco e la squadra autoriale e produttiva del programma. Bravi!".