"Felicissima Sera", Pio dedica la prima puntata al padre recentemente scomparso

"Questa trasmissione era il suo orgoglio, quindi la prima puntata voglio dedicarla a lui". Nel finale della serata di debutto della nuova edizione di "Felicissima sera", in versione "All Inclusive", Pio D'Antini ricorda commosso il padre, recentemente scomparso. "Era un grande uomo".

In realtà, a fare riferimento per primo al triste evento è il compagno di avventura Amedeo Grieco, scusandosi con l'amico di una vita per non essergli stato accanto come avrebbe voluto. "Noi facciamo il mestiere più bello del mondo, ma a volte ci sono dei giorni particolari, difficili", spiega il comico pugliese. "Non è stato facile far finta che non fosse successo niente e divertirsi".