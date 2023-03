"Felicissima sera", Pio e Amedeo trasformano Gigi D'Alessio in "radical chic"

Lo scopo della metamorfosi è di riuscire a far colpo anche su un pubblico di intellettuali

Giacca in velluto, pashmina e cappello alla Francesco De Gregori. Nel corso della prima puntata della nuova edizione di "Felicissima sera", versione "All Inclusive", Pio e Amedeo trasformano Gigi D’Alessio in un'icona radical chic, così da fare colpo anche sugli intellettuali.

"Io sento che ti manca quella fetta di pubblico, un po' più sofisticata, da Rai3" spiega Amedeo Grieco nel divertente sketch, giustificando la metamorfosi.

"Anche il nome secondo me non va bene, l'apostrofo è cafone", continua il comico pugliese, invitando il cantante a optare per uno pseudonimo. "Pensa a De André, De Gregori: potresti chiamarti Luigi De Alessio e magari uscire con un vinile".