Il tributo di "Amici" per Piero Sonaglia | Maria De Filippi: "Continuerò a cercare il tuo sguardo"

In occasione della terza puntata del serale di "Amici" , in onda sabato 2 aprile, la produzione del programma ha voluto rendere omaggio a

Piero Sonaglia

, lo storico assistente di studio di Mediaset che dopo aver preso parte a trasmissioni come "La Corrida" è diventato un punto di riferimento nei programmi di Maria De Filippi.

Poche ore prima dell'appuntamento con il talent di Canale 5, il regista

Roberto Cenci

Gerry Scotti

Emma Marrone

aveva diffuso sui social la notizia della scomparsa di Sonaglia , dando il via a una serie di messaggi di cordoglio dei tanti personaggi dello spettacolo, da, che negli anni avevano avuto il piacere di lavorare con lui.

"Fa davvero malissimo - aveva commentato sui social

Maria De Filippi

- "Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene".

Così, al termine della puntata di

"Amici"

e sulle note del brano "Gli Angeli" di Vasco Rossi, è andata in onda una toccante clip che ritraeva Piero Sonaglia nel backstage del programma, mentre coinvolgeva il pubblico in studio e i protagonisti delle trasmissioni a cui ha sempre dedicato professionalità e passione.