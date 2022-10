Piero va dritto al punto: ”Marina non voglio solo guardarti in faccia…”

Piero non ha tempo da perdere e a "Uomini e Donne" va dritto al punto con Marina

, la dama che sta corteggiando: "Ho 87 anni, faccio sport, sono attivo, di fisico me ne sento 40 e non voglio una donna solo per guardarla in faccia…”. Tra le risate generali del parterre, l'uomo cerca di spiegare cosa vuole da una conoscenza: "Non posso aspettare domani, l'anno prossimo...ogni giorno è un regalo".

Il cavaliere è un po' contrariato perché per conoscere la dama ha spesso "un sacco di soldi

e di questo si era lamentato con la redazione del programma

. In realtà, con la donna davanti ritratta la sua posizione: "Non sono i soldi che contano nella vita, bastano quelli per mangiare ed essere felici. Ma non mi pento di aver speso quei soldi perché siamo stati bene due giorni".



Chiamata in causa, Marina dice che non ha intenzione di lasciare casa sua a Modena per raggiungerlo, la conoscenza si interromperà qui?