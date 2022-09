"Uomini e Donne", scoppia la lite tra Tina e Pinuccia | L'opinionista: "Sei una grande cafona maleducata"

Tina Cipollari

Pinuccia

Uomini e Donne

trono over

scontro

Alessandro,

Vasco Rossi

tornano a punzecchiarsi anche nella nuova edizione di "". L'opinionista e la dama non nascondono l'antipatia reciproca e nell'ultima puntata delnon evitano lo. Pinuccia prosegue la sua amicizia con il cavalierequesta estate i due hanno avuto il piacere di andare insieme al concerto di, grande passione del cavaliere. Ma Tina non perde l'occasione di provocare la dama alla quale dice: "La cosa che ti rode è che Alessandro non è innamorato di te e te la prendi con me".

"

Sei una strega insopportabile

Tina sapessi quante ne hanno dette su di te a Vigevano

Maleducata, sei una grande cafona e maleducata.

- continua l'opinionista - Alessandro ti vede come un'amica e te la prendi con me. Sei un rimpiazzo perchè la nipote di Alessandro ha avuto un problema altrimenti al concerto con Alessandro neanche ci andavi", dice ancora Tina. Pinuccia prova, in un primo momento, a evitare gli attacchi dell'opinionista ma poi risponde: "". Una frase che infiamma lo scontro con l'opinionista che attacca: "Adesso parte una querela per tutti gli abitanti di Vigevano.Sei una donna di una certa età e dovresti dare l'esempio", conclude Tina.