Piero Chiambretti e Pier Silvio Berlusconi sketch per “La Repubblica delle donne”

Tutto pronto per seconda edizione de “La Repubblica delle donne”. Piero Chiambretti presenta la sua nuova squadra che conta ben diciotto presenze: “Iva Zanicchi, Cristiano Malgioglio e abbiamo anche delle new entry: Vittorio Feltri, Valeria Marini e il ritorno a Mediaset di Massimo Lopez”. Anche Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente Mediaset, come spiega nell’intervista a “Il Messaggero” si è dimostrato soddisfatto dello show sull’universo femminile, in onda su Retequattro dal 27 novembre: “Questo è un programma che è nato l’anno scorso - ricorda l'ad di Mediaset - ma è uno di quei programmi che caratterizza la televisione di oggi, sempre accesa, sempre viva, sempre nel tempo, che ogni giorno, ogni puntata, ogni volta si rinnova, si evolve e questi sono i contenuti che il pubblico apprezza veramente”.

Oltre a parlare della seconda edizione de "La Repubblica delle donne", Piero Chiambretti e Pier Silvio Berlusconi hanno avuto anche un divertente scambio di battute. Il presentatore ha, infatti, rivelato uno dei suoi desideri: "Ci tengo che mia figlia sposi suo figlio. Diventeremmo parenti, siamo a posto". Questo "sogno nel cassetto" è stato subito commentato con molta ironia dal vicepresidente Mediaset che ridendo ha ribattuto: "Poveri bimbi".