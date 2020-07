Pierluigi Diaco attacca Matano: "Sleale con la Cuccarini"

Se da un lato Pierluigi Diaco smentisce le voci circolate sulla presunta e furibonda lite negli studi della Rai, dall'altra il conduttore attacca via Twitter il collega Alberto Matano . "E' stato sleale con l’amica Cuccarini - cinguetta - Gli ho detto con educazione quello che penso. Non volevo che il mio giudizio gli fosse riportato. Non ci sono state urla, scenate, né erano presenti dirigenti Rai. Mi chiedo come fa a circolare una indiscrezione falsa".

Dopo l'addio al veleno di Lorella Cuccarini e l'attacco a Matano (accusato di essere un "maschilista" e di "avere un ego smisurato") con il quale aveva condiviso l'avventura a "La vita in diretta", in Rai i giornalisti e i conduttori si sono spaccati in due fazioni.

A dire il vero finora, almeno pubblicamente, erano state prese solo le difese di Matano, adesso è Diaco - padrone di casa del programma pomeridiano in onda su Raiuno "Io e te" - a rompere il ghiaccio e a prendere coraggiosamente una posizione netta. Non solo. Pierlugi insinua un dubbio: "La falsa indiscrezione sulla lite da chi è stata dettata?". Una cosa è certa, finora Matano non ha replicato. Né alla Cuccarini né a Diaco...

