Pierfrancesco Favino: “Vivere tra tante donne mi ha insegnato a emozionarmi”

“Ho una mamma, una suocera, una moglie, due figlie femmine e anche il cane è femmina: senza di loro forse non avrei fatto questo lavoro”. Pierfrancesco Favino racconta così il suo rapporto con le donne della sua vita. “Con loro ho imparato a emozionarmi, a gestire le sensazioni perché loro non hanno paura di commuoversi, a differenza degli uomini”. In un’intervista a “Verissimo”, l'attore ha anche presentato il film che uscirà il 27 dicembre nelle sale: “I Moschettieri del Re” in cui recita con Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea e Sergio Rubini. Favino si è anche definito un “uomo spirituale” ma ha precisato di voler lasciare libere le sue figlie di scegliere la loro fede religiosa.