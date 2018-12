Panariello: “I nonni sono stati i miei genitori”

“Mio padre non l’ho mai conosciuto e mia madre mi aveva affidato ai nonni. Loro mi hanno salvato dalla sofferenza”. Così Giorgio Panariello parla della propria infanzia in una lunga intervista a "Verissimo". “La mia non è stata difficile – dice l’attore toscano – i nonni materni sono stati degli ottimi genitori”. Panariello ha raccontato anche di non aver mai conosciuto suo padre e addirittura di non sapere nemmeno chi sia, ma di non aver mai provato rancore nei suoi confronti proprio grazie all’amorevole educazione di nonna Bona (da Bonaventura) e nonno Raffaele. Panariello racconta anche il rapporto con il fratello, con cui ha avuto un amore-odio.