Pier Silvio Berlusconi su "This is Me": "Ha celebrato con successo i grandi talenti"

L'amministratore delegato di Mediaset ha espresso la sua soddisfazione: "Un grazie speciale a Maria De Filippi e a tutta la sua squadra. Ancora una volta hanno vinto una sfida complicata: celebrare con passione e sincerità il talento nel mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Il mio ringraziamento va anche a tutti gli ospiti che hanno partecipato con entusiasmo. E un applauso a Silvia, che ha saputo accompagnare ogni racconto con sensibilità, garbo e ironia, trasformando queste serate in un successo molto gradito dal pubblico italiano".