Pier Silvio Berlusconi su "This is Me": "Ha celebrato con successo i grandi talenti"

"This is Me" di nuovo leader della serata: chiude con il 23,34% di share
L'amministratore delegato di Mediaset commenta le serate evento trasmesse da Canale 5: "Un viaggio pieno di emozioni e spettacolo"
"This is Me" si è concluso con un successo di ascolti. Pier Silvio Berlusconi ha commentato le serate evento condotte da Silvia Toffanin e trasmesse da Canale 5: "Tre serate che raccontano i più grandi talenti: 'This Is Me' ha regalato ai telespettatori un viaggio pieno di emozioni e di spettacolo".
L'amministratore delegato di Mediaset ha espresso la sua soddisfazione: "Un grazie speciale a Maria De Filippi e a tutta la sua squadra. Ancora una volta hanno vinto una sfida complicata: celebrare con passione e sincerità il talento nel mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Il mio ringraziamento va anche a tutti gli ospiti che hanno partecipato con entusiasmo. E un applauso a Silvia, che ha saputo accompagnare ogni racconto con sensibilità, garbo e ironia, trasformando queste serate in un successo molto gradito dal pubblico italiano".
L'ultima puntata di "This is Me" cresce ancora e segna una share del 23,34% pari a 3 milioni e 16mila telespettatori. La puntata supera picchi del 29% di share e di oltre 5 milioni 950 mila spettatori. Nell'ultima puntata si sono alternati Fiorella Mannoia, Gerry Scotti, Federica Pellegrini, Loredana Bertè con Alberto Urso, Alessandro Del Piero, Il Volo, Al Bano, Fabio Cannavaro, Samira Lui e Gianluigi Buffon.
