1 di 12
Record di ascolti

"This is Me" di nuovo leader della serata: chiude con il 23,34% di share

L'ultima puntata dello show evento condotto da Silvia Toffanin conquista più di 3 milioni di telespettatori e picchi del 29% di share e di oltre 5 milioni e 950 mila spettatori

30 Ott 2025 - 12:19
12 foto

Record di ascolti per "This Is Me" che con l'ultima puntata di questo show evento condotto da Silvia Toffanin cresce ancora e segna una share del 23,34% pari a 3 milioni e 16 mila telespettatori. La puntata supera picchi del 29% di share e di oltre 5 milioni 950 mila spettatori. 

Silvia Toffanin ha chiuso la trilogia del suo programma che celebra il talento con personaggi amatissimi, fuoriclasse che hanno messo a frutto il loro talento con impegno e costanza e hanno costruito carriere straordinarie. Nell'ultima puntata si sono alternati Fiorella Mannoia, Gerry Scotti, Federica Pellegrini, Loredana Bertè con Alberto Urso, Alessandro Del Piero, Il Volo, Al Bano, Fabio Cannavaro, Samira Lui e Gianluigi Buffon. In studio anche l’immancabile Vincenzo De Lucia, imitatore, attore e comico.

