Picchiata a sangue Linda Batista, l'ex di Rossano Rubicondi aveva difeso un gay

Aggredita, colpita con una bottiglia di vetro in testa e poi picchiata ripetutamente col tacco di una scarpa. E' successo l'altra sera a Linda Batista, ex di Rossano Rubicondi, che in un resort a Dubai è intervenuta per difendere un ragazzo gay bullizzato. L'attrice è svenuta ed è stata subito portata in ospedale dove ha ricevuto oltre 40 punti di sutura in volto.

Immediato l'appoggio social di amici e colleghi, da Luxuria al sito ufficiale di "Elisa di Rivombrosa" la fiction di Canale 5 di cui è stata interprete dal 2003 al 2005.