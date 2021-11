Morte Rossano Rubicondi, l'ex moglie Ivana Trump: "Sono devastata"

"Sono devastata". Con queste parole Ivana Trump , 72 anni, rompe il silenzio sulla morte dell'attore e showman Rossano Rubicondi , il suo quarto ed ex marito, scomparso il 29 ottobre all'età di 49 anni per un melanoma cutaneo. Poche ma significative parole affidate al magazine People. Nonostante la fine del matrimonio, Trump e Rubicondi non avevano mai interrotto i rapporti.

Il matrimonio - Trump, seconda moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald, e Rubicondi si erano sposati nel 2008 - dopo sei anni di relazione - nel resort di Mar-a-Lago a Palm Beach. Nozze costate 3 milioni di dollari e la cui damigella d'onore era Ivanka Trump. "Non è un matrimonio a tempo pieno, ma siamo contenti entrambi", aveva detto Ivana nel 2009. Le nozze sono durate meno di un anno, ma il rapporto non si è mai concluso. Varie le voci su ritorni di fiamma a intermittenza.

Nel 2018, i due hanno partecipato insieme al programma "Ballando con le stelle". L'anno successivo, Trump ha annunciato la fine definitiva della loro relazione: "Rossano passa molto tempo in Italia e io a New York, Miami e St. Tropez. La relazione a distanza non funziona. Siamo stati bene e siamo rimasti amici. La rottura è stata amichevole". A luglio di quest'anno gli ex marito e moglie sono stati paparazzati durante una passeggiata a New York.