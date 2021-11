Morte Rossano Rubicondi, la ex Linda Batista: "Rifiuto di credere che non si sia curato"

"Mi rifiuto di credere che Rossano non abbia voluto curarsi". Linda Batista a "Pomeriggio Cinque" ha voluto replicare alle voci che sostengono che Rubicondi abbia deciso di non curarsi, pur sapendo di essere malato: "Rossano amava troppo la vita per prendere una decisione così, trovo assurde queste voci",

L'attrice, che con Rubicondi ha avuto una relazione di due anni, ha poi aggiunto: "Quando l'ho saputo non volevo crederci - ha spiegato - poco tempo fa lo avevo sentito per proporgli di incontrarci e presentargli il mio nuovo compagno e magari proporgli di lavorare insieme. Sono veramente sconvolta, non può essere vero che non volesse curarsi". Infine, Batista lancia una provocazione: "Come è possibile che i genitori non sapessero niente - ha concluso - e perché è stato cremato così velocemente senza dare la possibilità ai genitori di vederlo un'ultima volta? Lo trovo vergognoso".