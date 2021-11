Morte di Rossano Rubicondi, parlano i genitori: "Non sapevamo che fosse malato"

"Non sapevamo che Rossano fosse malato". A "Pomeriggio Cinque" i genitori di Rossano Rubicondi, scomparso il 29 ottobre all'età di 49 anni per un melanoma cutaneo, parlano del dolore per la morte del figlio e raccontano il loro stupore nello scoprire la causa della morte del figlio: "Non eravamo a conoscenza di nessuna malattia - dicono -. Quando ci hanno chiamato, ci hanno detto che la causa del decesso era stata la rottura di un'aneurisma del polmone, è caduto nella vasca battendo la testa ed è rimasto lì per ore da solo".

"Siamo solo disperati - ha ammesso il padre Claudio, in collegamento insieme alla moglie Rosa -. Lui con me parlava, anche se raramente, ma non mi aveva detto niente del tumore perché era sempre positivo. Lo abbiamo scoperto solo quando ci è arrivata questa telefonata dagli Stati Uniti in cui ci dicevano che Rossano non c'era più. Facciamo ancora fatica a crederci a quello che è successo".