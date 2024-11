Al via la sesta edizione di "Pensa in grande"

Tre storie raccontate in prima persona da chi ha saputo innovare per portare all’affermazione dei brand Made in Italy anche oltre i confini nazionali. L’Italia che funziona, vista attraverso le sue eccellenze e i suoi grandi personaggi con dei veri e propri docufilm in cui l’imprenditore è sì al centro della struttura narrativa ma è anche contornato da chi vive questa esperienza con lui, come famigliari, amici, collaboratori e dipendenti storici. Per tutte queste realtà imprenditoriali, nulla sarebbe stato possibile senza un sognatore, un visionario, che "acceso" da una piccola idea, ha saputo pensare in grande.