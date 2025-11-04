Su Canale 5 "Pavarotti 90", i grandi della musica omaggiano "Big Luciano"

Un cast eccezionale che ha dato vita a performance di straordinaria intensità. Il concerto celebra la voce, il carisma e l’impegno del Maestro che ha segnato la storia della musica con la sua voce straordinaria, il carisma e l’impegno nel portare l’Opera a un pubblico globale, unendo generi e culture attraverso eventi come I Tre Tenori e Pavarotti & Friends.