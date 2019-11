Paura per Piero Angela: in ospedale dopo un incidente domestico 

Nei giorni scorsi Piero Angela sarebbe caduto in casa riportando una contusione alla spalla, al polso e all’avambraccio. Lo storico conduttore si è recato in ospedale per un controllo. per medicare una ferita e per essere sottoposto a tutti gli esami per scongiurare l’ipotesi di fratture. Il 6 novembre ha fatto un successivo controllo all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Angela comunque ora sta bene ed è già rientrato nella sua abitazione.