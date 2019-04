Paura per Joan Collins: la sua casa va a fuoco, lei viene ricoverata

Brutta avventura per Joan Collins, la mitica Alexis di "Dynasty". L'attrice, 85enne, è stata ricoverata in ospedale per intossicazione da fumo dopo che una parte della sua casa londinese è andata a fuoco. La Collins in quel momento si trovava in casa con il marito. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme nel giro di un paio di ore ma sia Joan che il consorte sono stati ricoverati a causa delle esalazioni.