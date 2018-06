Heather Locklear, ancora guai: ricoverata in ospedale per overdose

Non c'è pace per Heather Locklear , la celebre Amanda Woodward della serie tv Anni 90 " Melrose Place ". L'attrice, 56 anni, è stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles per overdose. E solo il giorno prima era stata arrestata (e non è la prima volta) per aver aggredito un poliziotto: quindi, dopo il rilascio su cauzione , la polizia è intervenuta di nuovo per la segnalazione del malessere.

Già ricoverata più volte in clinica per cercare di risolvere la dipendenza da alcol e droghe, la Locklear continua a vivere una fase tormentata della propria vita. La settimana scorsa, l'ex star di "Melrose Place" era finita in un reparto psichiatrico dopo aver minacciato di togliersi la vita. Secondo quanto riportato dal "New York Post", il tentativo di suicidio era stato scatenato dal sospetto che il suo fidanzato, Chris Heisser, la stesse tradendo.



In preda alla follia, si era scagliata anche contro i genitori che avevano cercato di calmarla. Un episodio simile era capitato anche a febbraio: l'ex attrice di "Dynasty" aveva litigato con il fidanzato, ferendolo, e si era scagliata contro uno degli agenti intervenuti nella sua casa di Thousand Oaks, in California. Anche in quell'occasione era stata arrestata, ma per atti di violenza domestica.