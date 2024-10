Momenti di paura per Alessandro Bolide, sul parapetto del balcone minaccia di lanciarsi nel vuoto

Momenti di paura per Alessandro Bolide, che, seduto sul parapetto del balcone di casa sua a Poggioreale, nella zona nord di Napoli, avrebbe minacciato di lanciarsi nel vuoto. La polizia, intervenuta sul posto, lo avrebbe convinto a desistere e lo avrebbe quindi tratto in salvo, come riferisce Cronache di Napoli, che per primo ha dato la notizia. Il comico napoletano, noto soprattutto per i suoi interventi a Made in Sud, ha poi ringraziato tutti su Instagram per la vicinanza e l'affetto dimostrati: "Ringrazio tutti per l'affetto, passerà anche questo momento. Grazie al bene che mi state dimostrando con tutti i vostri messaggi! Siete gente magnifica".