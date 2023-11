Morto Andrea Iovino, comico napoletano di "Made in Sud"

E' morto a 38 anni l'attore napoletano Andrea Iovino, popolare al grande pubblico per aver partecipato al programma comico "Made in Sud".

Attivo anche in teatro, Iovino lo scorso anno aveva preso parte allo spettacolo "Masaniello Revolution" del cantautore partenopeo Sal Da Vinci in scena al teatro Augusteo di Napoli. Non sono state rese note le cause del decesso del cabarettista.