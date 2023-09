Morto Frank Carpentieri, era stato anche il dj di "Made in Sud"

Addio a Frank Carpentieri. Il musicista, dj e produttore è morto a 47 anni al termine di una lunga battaglia con un cancro che lo aveva preso da tempo.

Collaboratore storico di Alessandro Siani, il musicista napoletano nella sua carriera aveva collaborato anche con artisti come Enzo Avitabile, Almamegretta, Subsonica, Clementino e Rocco Hunt. Era diventato un volto noto anche per il pubblico televisivo grazie al suo ruolo di dj nella trasmissione "Made in Sud".