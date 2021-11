Patty Pravo sul successo di "La bambola": "All'inizio non la volevo cantare"

Ospite di Silvia Toffanin, a "Verissimo", Patty Pravo parla del suo brano più inconico, "La bambola", ammettendo di non averlo capito in prima battuta. "All'inizio non lo volevo cantare, pensavo fosse offensivo associare la parola 'bambola' alla donna", confessa la cantante. "In realtà, le donne l’hanno amato e l'hanno trasformato in un inno femminista".

Scritta da Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini, la traccia è stata il primo grande successo di Patty Pravo e le ha aperto le porte dello star system. "Ha venduto, da sola, 49 milioni di dischi", ammette l'interprete veneziana. Del brano sono state registrate negli anni numerose cover, in numerose lingue, di cui la più celebre è quella di Dalida.