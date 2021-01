Patrizia Mirigliani e il figlio tossicodipendente: "L'ho denunciato per salvarlo"

Patrizia Mirigliani racconta a "Verissimo" la sua esperienza di madre costretta a denunciare alla polizia il figlio tossicodipendente. "L'ho fatto per salvarlo, ero sola, il sociale non c'era", spiega la patron di "Miss Italia" parlando del suo Nicola, oggi 32enne. "Un ragazzo buono, ma anche fragile, che ha subito tanto bullismo a scuola", spiega la donna.

"Mi chiedeva continuamente soldi, una richiesta che si accentuava quando aveva più bisogno di sostanze", prosegue la figlia di Enzo Mirigliani. All'inizio, dopo la denuncia, il figlio era convinto di aver subito una cattiveria da parte della madre e per vendicarsi ha raccontato tutto alla stampa: "Oggi però mi ringrazia perché gli ho dato modo di pensare, ha capito quanto fossi disperata". Ora Nicola sta seguendo un percorso terapeutico: "Sono stata una mamma che ha fatto tutto per lui, oggi ha raggiunto una nuova consapevolezza, credo che a piccoli passi ce la faremo", conclude l'imprenditrice.